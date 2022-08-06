تايوان تستخدم طائراتها الحربية لإبعاد مقاتلات صينية ومخاوف من هجوم على الجزيرة

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أن سلاحها الجوي نشر طائرات مقاتلة لإبعاد 20 طائرة صينية من بينها 14 عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان، وذلك خلال تدريبات لمحاكاة هجوم باتجاه جزيرة تايوان الرئيسية، حسب ما أفادته السلطات التايـوانية.

– تايوان تستخدم طائراتها المقاتلة

وفقاً لما نقلت “رويترز”، فإن وزارة الدفاع التايـوانية قالت في بيان لها: “إنها رصدت أيضاً 14 سفينة عسكرية صينية تقوم بأنشطة حول مضيق تايـوان”.

كما أفاد الجيش التايـواني أنه رصد طائرات وسفناً صينية عدة تنشط في مضيق تايوان السبت، معتبراً أنها تحاكي هجوماً على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

وبحسب “فرانس برس” فإن وزارة الدفاع قالت: “إن قوات تايبيه رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايـوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تـايوان الرئيسية”.

وأشارت إلى أنها دفعت بعدة طائرات مقاتلة لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي.

وقالت الوزارة في بيان إن كل الطائرات التسعة والأربعين عبرت الخط الفاصل الذي يُقسم مضيق تايـوان

وكان البيت الأبيض، دعا أمس الجمعة، أن الصين إلى وقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتـايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة.

وتجري الصين أكبر مناورات حربية على الإطلاق في محيط تايـوان، لاستعراض أسلحتها العسكرية والتكنولوجية، بعضها يظهر لأول مرة.