السعودية تعلن موقفها من احداث غزة: “يجب إنهاء كل هذا”

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علقت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، على أحداث غزة، معربةً عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي قامت به القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

– تعليق السعودية على أحداث غزة

قالت الوزارة في بيانها: “تقف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده”.

واليوم السبت، شنّت إسرائيل ضربات جوية على غزة، وردت عليها حركة الجهاد بإطلاق وابل من الصواريخ.

وكانت تل أبيب، قد شنت ضربات جوية على غزة أوقعت عدداً من الشهداء بينهم تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.

في حين، أفاد تلفزيون فلسطين السبت باستشهاد 15 شخصاً وإصابة 125 في الغارات الإسرائيلية.