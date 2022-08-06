اصلاح المهرة يطالب بتدخل عاجل لـ إغاثة المتضررين من السيول في وادي المسيلة

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة لقاءه الاعتيادي بمدينة الغيضة لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية

وطالب الإصلاح السلطة المحلية بالمحافظة بسرعة الاستجابة لمناشدات المواطنين في وادي المسيلة والعمل على ارسال الفرق الاغاثية و الطيبة لإنقاذ الحالات المرضية الطارئه

داعيا المنظمات والجمعيات والتجار وأبناء المحافظة لمساندة المتضررين من السيول في وادي المسيلة وغيرها من الأودية وتقديم المعونات الإغاثية لتخفيف معاناتهم

مثمنا الجهود التي بذلها محافظ المحافظة محمد علي ياسر للسعي في الوصول إلى المحاصرين جراء السيول في قرى وادي المسيلة

كما شدد المكتب التنفيذي على أهمية تواصل رؤساء الدوائر الجماهيرية بالحزب مع بقية المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية وعقد اللقاءات لتقارب وجة النظر ومد جسور التواصل لما فيه المصلحة العامة لكافة أبناء المهرة

مشيدا بالجهود الذي بذلتها الدوائر الجماهيرية خلال الفترة الماضية وما حققته من انجازات في سبيل وحدة الصف المهري مع ببقية المكونات الأخرى