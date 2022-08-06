المليشيات تستغل الهدنة لتصفية حساباتها مع القبائل وسرقة ممتلكاتهم - هذا ماحدث خلال 24 ساعة الماضية في صنعاء اصلاح المهرة يطالب بتدخل عاجل لـ إغاثة المتضررين من السيول في وادي المسيلة قرار جمهوري بتعيين "طرموم" مديرا عاما للمؤسسة العامة للاتصالاتمديرا عاما للمؤسسة العامة السعودية... تبدأ القبول والتسجيل لوظائف عسكرية للنساء وزير الدفاع يصدر توجيهات جديدة لهيئات ودوائر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن وصول أول رحلة طيران من وإلى مطار عتق الدولي صراع سلالي حوثي داخل جامعة العلوم والتكنولوجيا.. تعيينات وقرارات جديدة تمهيدا لاسقاط المتوكل من الرئاسة اعلان نتائج الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة حملة إلكترونية لكشف وفضح استغلال الحوثيين عاشوراء دينياً وسياسياً لطمس الهوية اليمنية وإحلال العقيدة الإيرانية فسخ عقد لاعب يمني محترف في الخارج
عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة لقاءه الاعتيادي بمدينة الغيضة لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية
وطالب الإصلاح السلطة المحلية بالمحافظة بسرعة الاستجابة لمناشدات المواطنين في وادي المسيلة والعمل على ارسال الفرق الاغاثية و الطيبة لإنقاذ الحالات المرضية الطارئه
داعيا المنظمات والجمعيات والتجار وأبناء المحافظة لمساندة المتضررين من السيول في وادي المسيلة وغيرها من الأودية وتقديم المعونات الإغاثية لتخفيف معاناتهم
مثمنا الجهود التي بذلها محافظ المحافظة محمد علي ياسر للسعي في الوصول إلى المحاصرين جراء السيول في قرى وادي المسيلة
كما شدد المكتب التنفيذي على أهمية تواصل رؤساء الدوائر الجماهيرية بالحزب مع بقية المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية وعقد اللقاءات لتقارب وجة النظر ومد جسور التواصل لما فيه المصلحة العامة لكافة أبناء المهرة
مشيدا بالجهود الذي بذلتها الدوائر الجماهيرية خلال الفترة الماضية وما حققته من انجازات في سبيل وحدة الصف المهري مع ببقية المكونات الأخرى