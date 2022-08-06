قرار جمهوري بتعيين "طرموم" مديرا عاما للمؤسسة العامة للاتصالاتمديرا عاما للمؤسسة العامة

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٢٠ )لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين المهندس وائل محمود محمد طرموم مديرا عاما للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقضت المادة الثانية الاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.