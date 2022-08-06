السعودية... تبدأ القبول والتسجيل لوظائف عسكرية للنساء

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 229

بدأت قوات أمن المنشآت مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم السبت فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للعنصر النسائي برتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها (مؤهل أعلى). ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة العاشرة صباحاً) بتاريخ 2022/08/11م. الشروط:

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة (الثانوية العامة) أو ما يعادلها ويفضّل من لديها (مؤهل أعلى).

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها