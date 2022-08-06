السعودية... تبدأ القبول والتسجيل لوظائف عسكرية للنساء وزير الدفاع يصدر توجيهات جديدة لهيئات ودوائر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن وصول أول رحلة طيران من وإلى مطار عتق الدولي صراع سلالي حوثي داخل جامعة العلوم والتكنولوجيا.. تعيينات وقرارات جديدة تمهيدا لاسقاط المتوكل من الرئاسة اعلان نتائج الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة حملة إلكترونية لكشف وفضح استغلال الحوثيين عاشوراء دينياً وسياسياً لطمس الهوية اليمنية وإحلال العقيدة الإيرانية فسخ عقد لاعب يمني محترف في الخارج عاجل من غزة : دولة عربية تتوسط وحصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي ترتفع أردوغان يصرح من على متن الطائرة حول خروج كميات جديدة من القمح الأوكراني معسكر لمنتخب اليمن في الطائف استعدادا لتصفيات آسيا
بدأت قوات أمن المنشآت مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم السبت فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للعنصر النسائي برتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها (مؤهل أعلى). ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة العاشرة صباحاً) بتاريخ 2022/08/11م. الشروط:
1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة (الثانوية العامة) أو ما يعادلها ويفضّل من لديها (مؤهل أعلى).
2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.
5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها