وصول أول رحلة طيران من وإلى مطار عتق الدولي

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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دشن محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي؛ بِمعية مدير عام مطار عتق الدولي سالم لملس، اليوم، وصول أول رحلة طيران خاص لِمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية، من مطار جيبوتي أمبولي الدولي إلى مطار عتق الدولي. حيث رحبّ "الأخ المحافظ" بِوصول أول طائرة لأحد شركات المنظمات الدولية؛ عقب زيارة الهيئة العامة لِلطيران المدني والأرصاد -يونيو الماضي- لِتفقد وتدشين العمل الرسمي في نشاط أعمال إعادة افتتاح مطار عتق الدولي.

وأعلنت "الهيئة العامة لِلطيران المدني والأرصاد" جهوزية مطار عتق الدولي؛ بِصورة كاملة، مُشعرةٌ شركات الطيران المُشغلة -اليمنية، السعيدة، بلقيس- بِجهوزية المطار؛ لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لِتشغيل وتسيير رحلاتهم التجارية.

قدّر "وفد - منظمة أطباء بلا حدود" تعاون قيادة السلطة المحلية موقفها الإيجابي بِتسهيل رحلتهم الأولى من نوعها، شاكرين استقبالهم وتعاونهم اللا محدود بِتذليل الصعوبات والمعوقات في مختلف الأصعدة ومجالات عملها الإغاثي والطبي. مُبدين "الوفد الأجنبي" سعادتهم باستقبالهم الحار، واعدين بأنهم سيأتون إلى محافظة شبوة مرة أخرى بِزيارات مُتعددة؛ بِمختلف الطائرات الخاصة الصغيرة والإغاثية الكبيرة، مُتطلعين بِتدشين العمل الجاد لما لهُ من أهمية حيوية وخدمة إنسانية. وصرح "محافظ شبوة - عوض الوزير" بأنَّ "تدشين وصول الرحلة الإغاثية الأولى لأحد شركات طيران المنظمات الأجنبية؛ يُعتبر تدشين رسمي بِبدء عملية تسيير الرحلات والخطوط الجوية المحلية والإقليمية والدولية، بِكافة أصعدتها". ووجه "محافظ شبوة" بِشراء جهاز ثانٍ لِلملاحة الجوية (V-HF)، لِتعزيز منظومة الاتصال في برج مطار عتق الدولي، لِلتواصل معَ مختلف الطائرات في أجواء المحافظة، للالتزام بِمعايير وسلامة الملاحة الجوية. وعلى صعيد مُتصل..

عبر "مُمثل وفد - منظمة أطباء بلا حدود" بأنّ "رحلات الطيران الخاص بهم؛ سَتكون على مدار الشهر-بِمعدل 3 مرات- وبِخط مسار (جيبوتي ~ عدن ترانزيت ~ عتق ~ جيبوتي)، مُشيرًا إلى أنهم سيقومون بإرسال طائرات شحن طبية ضخمة؛ للإسهام بِتحسين جودة الخدمات الطبية؛ وتطوير البنية التحتية الصحية بِمختلف مستوياتها بِالمحافظة.

من جانبه.. ألتزم "المحافظ بن الوزير" بِالحفاظ على المطار من أي أعمال عشوائية أو تخريبية أو ما يُقلق ويُعيق حركة الطيران الإغاثي والتجاري بِالمحافظة، مؤكدًا استعداد البنية التحتية لِمطار عتق الدولي؛ بِمتطلبات السلامة المهنية وضوابط المطارات الدولية.

وخلال لقائه معَ جمع من مسؤولي المطار.. أشار "مدير عام مطار عتق الدولي سالم حامد لملس" إلى استكمال تركيب منظومة المراقبة الحديثة وجهاز تفتيش الحقائب بالأشعة السينية (X-Ray)، مُشيرًا إلى قرب وصول أجهزة الفحص الأمنية (AXI) من مدينة المكلا بِحضرموت. ويأتي تدشين وصول الرحلة الجوية الأولى لِمطار عتق الدولي؛ ضمن استراتيجية وخطة عمل "المحافظ بن الوزير" بِتفعيل دور القطاعات التنموية والاقتصادية الهامة، والرُقي بِالخدمات المقدمة والمنشودة من قبل المواطنين في المحافظة. حضر التدشين "قيادة السلطة المحلية والأمنية، على رأسهم أمين عام المجلس المحلي عبد ربه هشلة، وقائد محور عتق العميد الركن عزيز العتيقي، ومدير عام شرطة شبوة العميد الركن عوض الدحبول، وقائد القوات المشتركة فؤاد النسي، وأركان اللواء الثاني - دفاع شبوة العقيد صالح الذيب، ومدير عام مطار عتق سالم حامد لملس، ومدير عام الإعلام عبد الله بارحمة، وعدد آخر من قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة".