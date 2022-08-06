صراع سلالي حوثي داخل جامعة العلوم والتكنولوجيا.. تعيينات وقرارات جديدة تمهيدا لاسقاط المتوكل من الرئاسة

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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عينت سلطات الحوثي، بالعاصمة صنعاء قيادي حوثي نائبا لرئيس فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء التي استولت عليها الجماعة الانقلابية،ما اضطر الادراة الشرعية للجامعة الى نقل المركز الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر خاصة لموقع مأرب برس ان الحوثيين عينوا قيادي من محافظة صعدة يدعى عبدالعزيز الحاج نائبا لرئيس الجامعة عادل المتوكل المحسوب على جناح صنعاء.

واشارت الى أن ذلك جاء بعد فشل المتوكل في إدارة جامعة العلوم فرع صنعاء.

وكشفت مصادرنا ان تعيين الحاج نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الفروع والمراكز يأتي تمهيدا لازاحة المتوكل -الذي بدأ بلملمة أوراقة- من منصب رئيس الجامعة ، ليحل مكانه.

القيادي عبدالعزيز الحاج المعين رئيس لجمعية الإصلاح، اصدر بعد تعيينه ، نائبا لرئيس جامعة العلوم فرع صنعاء قرارا هو الأول له بإضافة مادة باسم «الصراع العربي الإسرائيلي» إلى سجل الطالب الأكاديمي

كما وضع خطة لاعتماد قرار تخفيض رواتب الدكاترة والموظفين 30% وذلك في محاولة لاخراج الجامعة من الوضع المالي السيء الذي تعيشه.

‏وبحسب مصادرنا انسحب النائب الجديد عبدالعزيز الحاج من أول اجتماع لمجلس الجامعة بعد تعيينه دون أي احترام لأعضاء المجلس وقال ردا على تساؤل أحد العمداء عن سبب تأخر الراتب الشهري انه لا يشرفه العمل مع من يطالب بصرف الراتب لأن المطالبة بالراتب تعتبر تثبيط وتذمر لأن المدرس والطالب هم مشروع شهداء ولم يوجدوا فقط للعلم،حسب تعبيره .

وتكشف هذه التعيينات عن الصراع العقائدي السلالي الحوثي داخل فرع جامعة العلوم بصنعاء، ما تسبب في تدمير ما تبقى من تعليم.

وتعد جامعة العلوم أكبر جامعة خاصة يمنية يرتادها طلبة يمنيون ومن مختلف الدول المجاورة، قبل أن تستولي عليها ميليشيا الحوثي وتفرض إدارة تابعة لها، فيما أعلنت قيادة الجامعة نقل مقرها الرئيس الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلنت الحكومة اليمنية العام الماضي عدم الاعتراف بمخرجات الفروع الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ومؤخراً كشفت الجامعة عن خطاب بعثته وزارة الخارجية الى السفارات المختلفة تبلغها عدم الاعتراف بمخرجاتها، ووثيقة أخرى أقر فيها مجلس الجامعات العربية عدم الاعتراف بمخرجات الجامعة فرع صنعاء الخاضع للميليشيا.