اعلان نتائج الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة

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اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن، على سير التحضيرات النهائية لإعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.
وأشاد بجهود لجان التصحيح، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددا في الوقت ذاته على سرعة إنجاز ما تبقى من عمليات المراجعة والرصد وإعلان النتائج الامتحانات دون تأخير.
فيما اوضح نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالغني الشوذبي، ما تم إنجازه من عمليات المراجعة والرصد لامتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والتحضيرات النهائية لإعلان النتائج ورفعها على موقع الوزارة الالكتروني والتي من المتوقع إعلانها رسميا خلال الايام القليلة القادمة،وفق وكالة سبأ الرسمية.
وبلغ عدد المتقدمين لاداء امتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي (86369) ، منهم (71816) في القسم العلمي و (14553) في القسم الأدبي.
يذكر ان نتائج امتحانات الثانوية العامة لم تعلن كذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولم تحدد التربية بصنعاء موعد اعلانها.