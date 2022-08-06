حملة إلكترونية لكشف وفضح استغلال الحوثيين عاشوراء دينياً وسياسياً لطمس الهوية اليمنية وإحلال العقيدة الإيرانية

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ينظم اليمنيون من مختلف الأطياف السياسية والوطنية حملة إلكترونية واسعة، تزامناً مع يوم عاشوراء، تهدف لكشف وفضح استغلال مليشيات الحوثي الإرهابية،
هذه المناسبة الدينية لطمس الهوية اليمنية والعقيدة السوية، واستبدالها بهوية وعقيدة إيرانية فارسية دخيلة على المجتمع اليمني.
وتركز الحملة التي ستنطلق تحت هاشتاج:#عاشوراء_استغلال_حوثي وتستمر لمدة يومين" الأحد ـ
الأثنين" على تعرية الطقوس الدينية الدخيلة ودحض الخرافات والخزعبلات التي يروج لها الحوثيون في يوم عاشوراء، وكشف الأهداف الخفية والحقيقية، التي يسعون إلى تحقيقها من خلال الاحتفال باللطم والضرب والجلد لأنفسهم في هذه المناسبة.
وتدعو الحملة كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وكل الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع
الحملة، من منطلق وواجب ديني ووطني وإنساني، وفضح المشاريع والأهداف والطقوس والخزعبلات والخرافات الإيرانية، التي تنفذ عبر أدواتهم في اليمن وتسعى إلى جعل اليمن مستعمرة إيرانية ذات هوية فارسية.