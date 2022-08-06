عاجل من غزة : دولة عربية تتوسط وحصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي ترتفع

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت ان مصر اقترحت وقفا لإطلاق النار وتنتظر ردود فعل الأطراف المعنية.

من جهتها اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 بينهم طفلة وإصابة 90 بجروح مختلفة منذ يوم أمس.

وتضررت 650 وحدة سكنية جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

واستنكرت عدة دول عربية وغربية العدوان الإسرائيلي الراهن على قطاع غزة، الذي أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة، وسط مطالبات بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.