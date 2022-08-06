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أردوغان يصرح من على متن الطائرة حول خروج كميات جديدة من القمح الأوكراني

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن هناك نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات لصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من سوتشي الروسية عقب لقائه نظيره فلاديمير بوتين، وفق ما نقلته "الأناضول".

وأمس الجمعة، غادرت 3 شحنات جديدة من الحبوب موانئ أوكرانيا، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن هذه السفن تبحر بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع بإسطنبول في 22 يوليو.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية، الاثنين الماضي، بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على فتح ممر آمن توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقيات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة، ما يمهد الطريق لأوكرانيا- أحد أهم سلال الخبز في العالم- لتصدير 22 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى التي كانت عالقة في موانئ البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية

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