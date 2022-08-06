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معسكر لمنتخب اليمن في الطائف استعدادا لتصفيات آسيا

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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غادرت امس بعثة منتخبنا الوطني للشباب مدينة خميس مشيط باتجاه مدينة الطائف حيث يعسكر المنتخب هناك استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب.

وكان منتخب الشباب قد قدم اداءا قويا في كأس العرب للشباب ، وخرج من ربع النهائي بعد خسارته من السعودية بصعوبة بركلات الترجيح.

وكشف رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، قبل ايام عن ترتيبات لإقامة معسكر خارجي لمنتخب الشباب استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها لاوس بعد شهر ونصف من الآن.

وهاتف رئيس الاتحاد، أحمد صالح العيسي، بعثة المنتخب الوطني للشباب، بعد الخسارة من السعودية ..مشيدا بالمستوى الذي قدموه خلال بطولة كأس العرب للشباب في السعودية.

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