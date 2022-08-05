هبوط اضطراري لإحدى رحلات طيران اليمنية في مطار جِدة ووفاة أحد الركاب - تفاصيل

الجمعة 05 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، قبل قليل، لجوء إحدى رحلاتها الجوية إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار جِدة، أثناء توجهها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت الشركة في بلاغ: إن رحلة اليمنية المتوجهة من العاصمة صنعاء إلى عمّان يومنا هذا، اضطرت للهبوط في مطار جدة، نتيجة تعرض أحد المسافرين لأزمة صحية عند دخول الطائرة الأجواء السعودية.

وذكر البلاغ الذي نُشر على الحساب الرسمي لشركه الخطوط الجوية اليمنية على فيسبوك، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمريض في مستشفى المطار؛ إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي في المستشفى".

وأشار البلاغ إلى أن "كابتن الطائرة اتخذ قرارًا إنسانيًا في محاولة إنقاذ المريض"؛ مؤكدًا أن الطائرة عاودت الإقلاع من مطار جدة قبل قليل، متوجهة إلى عمّان.