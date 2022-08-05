هبوط اضطراري لإحدى رحلات طيران اليمنية في مطار جِدة ووفاة أحد الركاب - تفاصيل رداً على جريمة إغتيال الجعبري وإخوانه..سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخاً خمسة أشياء يحبها الرجل في زوجته ولا يبوح بهاله داعية خليجي شهير يحسم الجدل حول وضع المرأة صورتها بمواقع التواصل أردوغان يكشف نتائج المباحثات التركية الروسيه تصعيد ناري من نقابة المعلمين اليمنيين وتدعو كافة منتسبيها الى التأهب التام في كافة المحافظات. الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ سنتان على جريمة مرفأ بيروت فهل تتحقق العدالة للضحايا في خريف العهد؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري اتصالا بالشيخ صادق الاحمر بسبب هيمنة بايرن.. اقتراح بتطبيق الـ"بلاي أوف" في ألمانيا
قصفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة 05 أغسطس 2022، المدن والبلدات المحتلة ردًا على الاستهدافات الإسرائيلية بالقطاع والتي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 55 آخرين حتى اللحظة، من بينهم القيادي البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب، وعسقلان، وأسدود، ومناطق في مستوطنات غلاف غزة
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، مسؤوليتها عن قصف مدينة تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.
وقالت السرايا:" في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".
وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، قد حمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملةً عن هذا العدوان، مضيفة: "فهو بفعله هذا يخطئ التقدير، ونؤكد على أنّ هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأنّ رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة".
وأعلنت أن الغرفة المشتركة في حالة انعقادٍ الآن، وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة، مضيفة: "لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته".