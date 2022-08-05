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داعية خليجي شهير يحسم الجدل حول وضع المرأة صورتها بمواقع التواصل

الجمعة 05 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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قال الداعية الكويتي الشهير، عثمان الخميس، إنه لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في فيديو تم تداوله على نطاق واسع اليوم الجمعة – لم يتسن التأكد من تاريخ تصويره- أن الخميس أكد أنه “لا يجوز أن تضع المرأة صورتها في انستغرام أو تويتر أو غيره”.

وأضاف الخميس أن ذلك “لا يجوز حتى وإن كانت تغطي شعرها أو تضع البودرة (المكياج).. لا يجوز أبداً”.

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