تايوان تعلن اختراق 22 طائرة حربية صينية لأجوائها.. واليابان تطلب وقف المناورات

هبوط اضطراري لإحدى رحلات طيران اليمنية في مطار جِدة ووفاة أحد الركاب - تفاصيل رداً على جريمة إغتيال الجعبري وإخوانه..سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخاً خمسة أشياء يحبها الرجل في زوجته ولا يبوح بهاله داعية خليجي شهير يحسم الجدل حول وضع المرأة صورتها بمواقع التواصل أردوغان يكشف نتائج المباحثات التركية الروسيه تصعيد ناري من نقابة المعلمين اليمنيين وتدعو كافة منتسبيها الى التأهب التام في كافة المحافظات. الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ سنتان على جريمة مرفأ بيروت فهل تتحقق العدالة للضحايا في خريف العهد؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري اتصالا بالشيخ صادق الاحمر بسبب هيمنة بايرن.. اقتراح بتطبيق الـ"بلاي أوف" في ألمانيا
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الخميس، أنه من المرجح أن تكون 4 من الخمسة صواريخ البالستية الصينية، التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قد حلقت “فوق جزيرة تايوان الرئيسية”.
– صواريخ صينية في أجواء تايوان
وقال وزير الدفاع الياباني، نوبوو كيشي في وقت سابق: “إن بلاده تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية”.
ووصف الأمر بالقول: “إنه مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا”.
ومن جهتها أعلنت الدفاع التايـوانية دخول 22 طائرة حربية صينية منطقة دفاعها الجوي.
كما طالبت اليابان الصين بوقف فوري لمناوراتها حول تـايوان.