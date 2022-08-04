قرارات جمهورية بشأن اعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

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صدر اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الاولى منه بتعيين القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر رئيسا لمجلس القضاء وتعيين القاضي علي أحمد ناصر الاعوش رئيساً للمحكمة العليا.
تعيين القاضي قاهر مصطفي علي ابراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الاعلي. تعيين الدكتور علي عبوش عوض محمد الامين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الاعلي تعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الاعلى.
تعيين القاضي صباح احمد صالح العلواني عضوا عضوا في مجلس القضاء الاعلى تعيين القاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضوا في مجلس القضاء الاعلى وتعيين القاضي محمد علي ابكر محمد كديش عضوا في مجلس القضاء الاعلى وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية