وزير الأوقاف والإرشاد: المليشات الحوثية تجتر عاطفة الناس الدينية لتوظيف ادعاءاتها المزيفة وخرافاتهم هدم لثوابت الجمهورية

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة أن مليشيا الحوثي الإيرانية، تجتر عاطفة الناس الدينية بتوظيف ادعاءاتها المزيفة لمزيد من الابتزاز المالي، "وبعث الفتنة من مرقدها".
وقال الوزير شبيبة في حوار من صحيفة " 26 سبتمبر": إن مليشيا الحوثي الإيرانية استغلت يوم عاشوراء، وحولته إلى مناحةٍ كربلائيةٍ، ومناسبة سياسية ضمن مناحاتها وخرافاتها الكثيرة. وأضاف " اليوم اليمنيون يعيشون أسوأ كارثة إنسانية بسبب هذه الخرافة، وبات الحكم جليا وواضحا، بأن هذه المليشيا تريد تطييف المجتمع اليمني وحكمه بالقوة ونهب وسلب مقدراته وغرس ثقافة التابع المرتهن".
كما أكد أن تلك الخرافات الحوثية تعد هدم لثوابت الجمهورية، وتكريس للطائفية والعنصرية، وشق النسيج المجتمعي، وفصل عنصري وعودة إلى عصور التخلف والظلام.
وأوضح أن الوزارة تقوم بدورها في توعية المجتمع بخطورة تلك الخرافات، ومواجهتها بمختلف الأساليب والصور، .
مضيفا " وجهنا تعميماً لكافة الخطباء والدعاة والمرشدين للقيام بواجبهم وحماية عقيدة الأمة، والوقوف أمام بدعة عاشوراء العنصرية ومواجهة الشحن الطائفي الذي تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية