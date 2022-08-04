المليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلي مديرية الحشاء باتجاه محافظة الضالع

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قالت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي دفعت خلال اليومين الماضيين بعربات عسكرية وأطقم مسلحه و مئات من أفرادها الذين جندتهم مؤخرا في محافظة ذمار بتجاه جبهات الضالع .
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الهدنة وتعيين وزير الدفاع في حكومة الشرعية من أبناء محافظة الضالع .
وقال المصدر لموقع مارب برس أن التعزيزات العسكرية توزعت على عزة مواقع قتالية جديدة في جبل الحشاء الواقع في الجهة الشرقية من مديريتي الحشاء وقعطبة كجبهات الفاخر وحجر وعلي إمتداد خطوط المواجهات و مديرية ماوية إستعداداًّ لما قد يحدث في الأيام القادمة.
وأوضح المصدر أن المليشيات الحوثية تعمل على إنشاء معسكر تدريبي لـٍهآ في جبل علمان التابع لمديرية الحشاء الذي كان يعد من أكبر معسكرات ماقبل الوحدة اليمنية كونه مطل على أغلب المديريات ومنها جحاف والأزارق وقعطبة ومدينة الضالع.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المليشيات تنوي استحداث مواقع جديد لـٍهآ بالمديرية منها قرية (الإنمر ) في الحشاء م̷ـــِْن الناحية الجنوبية والتي كانت تعد أحد الممرات الأمنه لأبناء المديرية إلي مركز محافظة الضالع