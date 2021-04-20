الثلاثاء 20 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قررت إدارة قناة "المهرية الفضائية" اليمنية، إيقاف عرض برنامج "غازي مجننهم" الذي بعدإثارته لضجة واسعة..قناة يمنية توقف عرض برنامج رمضاني يذاع على شاشتهم في شهر رمضان، بعد انتقادات عدة من الجمهور وتسببه في حالة غضب وسخط.

وقالت القناة على حسابها في "تويتر": "نزولا عند رغبة الجمهور الكريم قررت إدارة قناة المهرية إيقاف برنامج غازي مجننهم احتراما لذائقة الجمهور..ولتكتمل حكايتنا الرمضانية..أوقاتا طيبة المهرية ..حكاية رمضان".

والبرنامج يقدمه الممثل اليمني، غازي حميد، والهدف منه هو تخويف وترهيب الضيوف، وتدور أحداثه داخل مصحة نفسية، حيث يأتي الضيف في زيارة خيرية للمرض النفسيين، وعند دخوله يقفل الباب، ويهجم المرضى عليه، ما أدى إلى سخط العديد المشاهدين والمتابعين حول هذا البرنامج، معتبرين أنه يهين المرضى النفسيين ويسيء إليهم.

حيث اعتبره البعض البرنامج بأنه "برنامج بايخ جدا ويسيئ للقناة أكثر من ما يحسن إليها".

ورأى البعض الآخر أن قرار الإيقاف قرار صائب وقال:"قرار صائب إيقاف برنامج غازي مجننهم .. لأنه يقلد برامج تافه.. والغريب أنه يصر أن تقليد برامج أخرى شي طبيعي!! ولا يعرف المسكين ان نسخ ولصق يرخص الشي!".