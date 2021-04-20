روسيا تعلن موقفها من المحادثات المباشرة بين «السعودية وإيران» بشأن اليمن

الثلاثاء 20 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت روسيا أنها سترحب بأي تقارب بين السعودية وإيران، معتبرة أن هذه العملية ستؤثر إيجابيا على الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كبيرة المستشارين في قسم التخطيط السياسي الخارجي بوزارة الخارجية الروسية، ماريا خودينسكايا-غولينيشيفا، خلال حوار "روسيا في الشرق الأوسط: رسم الاستراتيجية"، اليوم الاثنين: "سنرحب بأي تقارب بين إيران والسعودية مثلما رحبنا بانتهاء الخلاف العائلي بين قطر والرباعية العربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)".

وأضافت خودينسكايا-غولينيشيفا، تعليقا على تقارير حول محادثات سعودية إيرانية مباشرة في بغداد: "هذا الأمر سيؤدي إلى تداعيات جيدة في كل من سوريا وليبيا واليمن على وجه الخصوص".

وتابعت المسؤولة الروسية: "ذلك بالطبع سيؤثر إيجابيا على الأوضاع في المجال الأمني بالمنطقة، كما سيعطي فرصا إضافية لتمرير مفهومنا (حول إرساء الأمن في منطقة الخليج)".

وسبق أن نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر متعددة أن بغداد استضافت يوم 9 أبريل جولة أولى من محادثات مباشرة بين وفدين من السعودية وإيران تطرقت إلى الأوضاع في اليمن ولبنان.

وأوضح مسؤول إيراني تحدث لوكالة "رويترز": "هذا كان اجتماعا على مستوى منخفض انعقد من أجل تحديد ما إذا يوجد هناك سبيل لتخفيف التوتر المستمر في المنطقة".

وأكد مسؤول حكومي عراقي لوكالة "فرانس برس" أن المحادثات جرت بين وفد سعودي برئاسة رئيس المخابرات، خالد بن علي الحميدان، ووفد إيراني برئاسة مسؤولين مفوضين من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.