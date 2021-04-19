فارق صرف الدولار والسعودي بين عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاثنين:
*في صنعاء
شراء الدولار 598
بيع الدولار 600
شراء السعودي 157.90
بيع السعودي 158.20
*في عدن
شراء الدولار 879
بيع الدولار 880
شراء السعودي 231.50
بيع السعودي 232