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فارق صرف الدولار والسعودي بين عدن وصنعاء

الإثنين 19 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاثنين:

*في صنعاء 

 شراء الدولار 598

بيع الدولار 600

شراء السعودي 157.90

بيع السعودي 158.20

 *في عدن

 شراء الدولار 879

بيع الدولار 880

شراء السعودي 231.50

بيع السعودي 232

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