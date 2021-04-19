تحذير للمستخدمين من واتساب الوردي.. يسرق بياناتك

الإثنين 19 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر خبراء الأمن السيبراني من أن تطبيق واتساب الوردي WhatsApp Pink المتداول هو تطبيق ضار يمكنه سرقة بياناتك بمجرد تثبيته ويسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك.

وتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

وتعد الرسالة أيضًا بميزات جديدة، ولإضفاء المزيد من المصداقية على الادعاء، تم وضع الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

ومع ذلك، بدلاً من إجراء أي تغييرات على تطبيق واتساب الأصلي، يؤدي الرابط إلى صفحة بها خيار تنزيل تطبيق WhatsApp Pink الضار عبر هواتفهم، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ولا يوجد أي علاقة للتطبيق الضار مع منصة واتساب أو شركة فيسبوك.

ونشر باحث أمني تغريدة للإبلاغ عن تداول WhatsApp Pink، وقدم أيضًا بضع لقطات شاشة توضح كيف يقلد التطبيق الخبيث واجهة واتساب لخداع المستخدمين.

وقال: إن WhatsApp Pink يستهدف إلى حد كبير الشرطة والإعلاميين، وتم إرسال رابط لتنزيل التطبيق في البداية إلى ضباط الشرطة في دلهي وراجستان.

وحذر المستخدمين من عدم تثبيت أي APK أو تطبيق غير تلك المتوفرة عبر متجر التطبيقات الرسمي من جوجل أو آبل.

ويبدو أن الجهات الفاعلة السيئة التي نشرت الرسالة حول WhatsApp Pink قد استخدمت روابط مختلفة.

لكن مع ذلك، يُنصح المستخدمون بعدم فتح أي روابط يُزعم أنها تجلب أي مظهر أو ميزات جديدة إلى واتساب.

وقالت واتساب: يمكن لأي شخص تلقي رسالة غير عادية أو غير معينة أو مشبوهة عبر أي خدمة، بما في ذلك البريد الإلكتروني، ونشجع الجميع بشدة على توخي الحذر قبل الرد أو المشاركة.

وأضافت: نوصي أيضًا بأن يستخدم الأشخاص الأدوات التي نقدمها داخل التطبيق لإرسال تقرير إلينا أو الإبلاغ عن جهة اتصال أو حظر جهة اتصال.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول إصدار مزيف من واتساب، حيث تعرض المستخدمون في الماضي للهجوم من خلال تطبيق WhatsApp Gold الذي تم إنشاؤه أيضًا بواسطة بعض المتسللين للحصول على بيانات المستخدم بشكل ضار.