طائرة تسقط فوق مياة شاطئ مكتظ بالسباحين وهذا ما حصل

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سقطت طائرة في المياه بشكل اضطراري، وذلك خلال أحد العروض في مدينة فلوريدا الأمريكية، اليوم الأحد، ما تسبب بخوف المواطنين المنتشرين على شاطئ البحر.
وأظهرت المشاهد التي صورها مواطنون يسبحون على شاطئ البحر في فلوريدا هبوط الطائرة اضطراريا على المياه خلال عرض أمريكي، واصطدامها بالأمواج.
ويلاحظ في المشاهد وجود مواطنين يسبحون في البحر وآخرين يجلسون على الشاطئ، ما تسبب بخوف البعض من حدوث مشاكل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وغرقت الطائرة في مياه البحر وسط ذهول المتفرجين، وحاول المواطنون مساعدة الطيار في عملية سحب الطائرة الصغيرة ومنعها من الغرق في رمال البحر.
وجرت الحادثة خلال عرض جوي في فلوريدا، حيث تضمن عروضا لطائرات عسكرية ومدينة متنوعة لكن الطائرة الصغيرة نفذت هبوطا اضطراريا مشابها للحقيقي من حيث النتائج، بحسب "بي بي سي"