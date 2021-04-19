حدث الأول مرة في تاريخ الخليج...إسرائيل ودولة عربية تعلنان الإعتراف المتبادل بجواز السفر الأخضر حملة «حوثية» شرسة تستهدف الأكاديميين وعائلاتهم بـ«صنعاء» الكشف عن ”محادثات سرية“ بين السعودية وإيران بشأن الصراع في اليمن جرت في عاصمة عربية مطلع الاسبوع المنصرم (تفاصيل) إدارة مخيمات نازحي مارب: أكثر من ثلاثة آلاف أسرة نزحت مجددا منذ فبراير الماضي بسبب تصعيد الحوثيين وفاة نائب قائد فيلق القدس .. أزمة قلبية أم تصفية داخلية؟.. نجل قائد إيراني يكشف المستور أبطالها الحوثيين.. مسؤول حكومي يمني يتحدث عن إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل في اليمن الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن موعد عودة أميركا للاتفاق النووي الإيراني هل انت منهم..."واتساب" يعلن موعد قطع الاتصال عن بعض مستخدميه .. ماهي الأسباب ؟ معركة محتدمة بين الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات توجيه عاجل من «الملك سلمان» بشأن التوأم السيامي اليمني
من المتوقع أن تعلن إسرائيل ودولة عربية في القريب عن اعتراف متبادل بـ "جواز السفر الأخضر"، ودخول متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من كلتا الدولتين إلى الأخرى دون الحاجة لحجر صحي.
وجواز السفر الأخضر هو بمثابة شهادة صحية تقر بخلو صاحبها من فيروس كورونا وتلقيه اللقاح المضاد للفيروس، أو تعافيه منه تماما، وتتيح له حرية التنقل بين بعض الدول.
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، فإنه من المتوقع أن تعلن إسرئيل والبحرين الاعتراف المتبادل بـ "الجواز الأخضر" في القريب.
وأشارت القناة، اليوم الاثنين، إلى قرار شركة الطيران الوطنية البحرينية، (طيران الخليج)، الليلة الماضية، بأنها ستبدأ رحلاتها إلى إسرائيل ثلاث مرات في الأسبوع ابتداء من 3 يونيو/حزيران المقبل.
وأضافت: "كما تم إحراز تقدم كبير في الآونة الأخيرة في المحادثات مع دولة الإمارات بشأن الإعفاء من العزل لمتلقي اللقاح والاعتراف بالقادمين من أبو ظبي ودبي ومن يسافرون إليهما".
ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، في منتصف سبتمبر/أيلول من عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومنذ ذلك الوقت، وقعت الدولة العبرية مع الدولتين الخليجيتين العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بما في ذلك السياحة والطيران والاقتصاد والتجارة والرياضة