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حدث الأول مرة في تاريخ الخليج...إسرائيل ودولة عربية تعلنان الإعتراف المتبادل بجواز السفر الأخضر

الإثنين 19 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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من المتوقع أن تعلن إسرائيل ودولة عربية في القريب عن اعتراف متبادل بـ "جواز السفر الأخضر"، ودخول متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من كلتا الدولتين إلى الأخرى دون الحاجة لحجر صحي.

وجواز السفر الأخضر هو بمثابة شهادة صحية تقر بخلو صاحبها من فيروس كورونا وتلقيه اللقاح المضاد للفيروس، أو تعافيه منه تماما، وتتيح له حرية التنقل بين بعض الدول. 

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، فإنه من المتوقع أن تعلن إسرئيل والبحرين الاعتراف المتبادل بـ "الجواز الأخضر" في القريب.

وأشارت القناة، اليوم الاثنين، إلى قرار شركة الطيران الوطنية البحرينية، (طيران الخليج)، الليلة الماضية، بأنها ستبدأ رحلاتها إلى إسرائيل ثلاث مرات في الأسبوع ابتداء من 3 يونيو/حزيران المقبل.

وأضافت: "كما تم إحراز تقدم كبير في الآونة الأخيرة في المحادثات مع دولة الإمارات بشأن الإعفاء من العزل لمتلقي اللقاح والاعتراف بالقادمين من أبو ظبي ودبي ومن يسافرون إليهما".

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، في منتصف سبتمبر/أيلول من عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الوقت، وقعت الدولة العبرية مع الدولتين الخليجيتين العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بما في ذلك السياحة والطيران والاقتصاد والتجارة والرياضة

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