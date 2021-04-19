أبطالها الحوثيين.. مسؤول حكومي يمني يتحدث عن إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل في اليمن

الإثنين 19 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به ميليشيا الحوثي، من غسل لعقول الآلاف من الأطفال بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، بأنها "جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر".

وأوضح الإرياني في بيان صحافي، مساء الأحد، أن التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة تشير إلى قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال منذ انقلابها على الدولة.

وقال إنها" اقتادتهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتها، وزجت بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل وأسير، ومصابين بإعاقات دائمة".

وحذر وزير الإعلام اليمني من مضاعفة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتيرة عمليات التجنيد للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تصعيدها الأخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مأرب، وما تعرضت له الميليشيا من خسائر قاسية وقرب نفاذ مخزونها البشري بعد زجها بالآلاف من عناصرها في هجمات انتحارية، وفق تعبيره.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل إلى "اتخاذ مواقف مسؤولة إزاء جرائم الإبادة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن"، والضغط على الميليشيات للوقف الفوري لعمليات تجنيدهم واستخدامهم في أعمال قتالية.