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هل انت منهم..."واتساب" يعلن موعد قطع الاتصال عن بعض مستخدميه .. ماهي الأسباب ؟

الإثنين 19 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قرّر تطبيق واتساب تقليص خدمات موقع التراسل الفوري للأشخاص الذين لا يقبلون بتحديثات النظام الجديد. 

 

ومدّد التطبيق فترة قبول تعديلاته حتى 15 مايو، بحسب ما نشر موقع التطبيق. 

 

 وجاء في المنشور: "حتى يكون لديك الوقت الكافي للتعرُّف على التغييرات بوتيرة مناسبة لك، قمنا بتمديد الموعد النهائي لاعتمادها حتى 15 مايو". 

   

وفي حال رفض المستخدم القواعد الجديدة، فلن يتم حذف حسابه، وفق سبوتنيك عربي، لكن الكثير من الميزات ستكون محدودة للغاية، حيث لن يتمكن المستخدم من قراءة الرسائل وإرسالها مع الحفاظ على المكالمات وبعض الإشعارات. 

 

ويعرض التطبيق على مستخدميه قبول الشروط الجديدة أو حذف الرسائل السابقة وغيرها من الميزات.

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