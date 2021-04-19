هل انت منهم..."واتساب" يعلن موعد قطع الاتصال عن بعض مستخدميه .. ماهي الأسباب ؟

قائد عسكري يروي تفاصيل عملية تأديب جديدة «للحوثيين» في جبهة المشجح بـ«مأرب» الحوثيون يقتحمون مبنى شركة إعلامية في «صنعاء» تمهيداً للاستيلاء عليها مأرب تناقش آليات تحسين وتطوير شبكة المياه في مخيم الجفينة بمأرب في أول عملية من نوعها أجهزة الأمن السعودية تنشر وحدات نسائية من الشرطة في الحرم المكي سيدة تستولى على نصف مليار جنيه بطريقة غريبة وأجهزة الامن توقع بها حكم يقع في موقف محرج بسبب "البطاقة الصفراء المنسية" رجل أعمال روسي كبير يكشف عن عملة تهدد وبقوة مكانة الدولار إيران تتحدث عن استعادة العلاقات مع السعودية وهذا ما تحدثت عنه بشأن الأزمة«اليمنية» تركيا تعلن موقفها من جماعة الإخوان المسلمين بعد تقارب إسطنبول مع القاهرة المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن تمردا جديدا ضد الرئيس هادي واتفاق الرياض
قرّر تطبيق واتساب تقليص خدمات موقع التراسل الفوري للأشخاص الذين لا يقبلون بتحديثات النظام الجديد.
ومدّد التطبيق فترة قبول تعديلاته حتى 15 مايو، بحسب ما نشر موقع التطبيق.
وجاء في المنشور: "حتى يكون لديك الوقت الكافي للتعرُّف على التغييرات بوتيرة مناسبة لك، قمنا بتمديد الموعد النهائي لاعتمادها حتى 15 مايو".
وفي حال رفض المستخدم القواعد الجديدة، فلن يتم حذف حسابه، وفق سبوتنيك عربي، لكن الكثير من الميزات ستكون محدودة للغاية، حيث لن يتمكن المستخدم من قراءة الرسائل وإرسالها مع الحفاظ على المكالمات وبعض الإشعارات.
ويعرض التطبيق على مستخدميه قبول الشروط الجديدة أو حذف الرسائل السابقة وغيرها من الميزات.