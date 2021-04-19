آخر الاخبار

قائد عسكري يروي تفاصيل عملية تأديب جديدة «للحوثيين» في جبهة المشجح بـ«مأرب» الحوثيون يقتحمون مبنى شركة إعلامية في «صنعاء» تمهيداً للاستيلاء عليها مأرب تناقش آليات تحسين وتطوير شبكة المياه في مخيم الجفينة بمأرب في أول عملية من نوعها أجهزة الأمن السعودية تنشر وحدات نسائية من الشرطة في الحرم المكي سيدة تستولى على نصف مليار جنيه بطريقة غريبة وأجهزة الامن توقع بها حكم يقع في موقف محرج بسبب "البطاقة الصفراء المنسية" رجل أعمال روسي كبير يكشف عن عملة تهدد وبقوة مكانة الدولار إيران تتحدث عن استعادة العلاقات مع السعودية وهذا ما تحدثت عنه بشأن الأزمة«اليمنية» تركيا تعلن موقفها من جماعة الإخوان المسلمين بعد تقارب إسطنبول مع القاهرة المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن تمردا جديدا ضد الرئيس هادي واتفاق الرياض

معركة محتدمة بين الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات

الإثنين 19 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 2306
 

صراع مكتوم تعيشه الأجهزة الأمنية بطهران، عقب استهداف منشأة نطنز النووية بإيران.

 

ورصدت وسائل إعلام إيرانية حملة من الهجوم اللاذع ضد وزارة الاستخبارات الإيرانية يقودها مسؤولون كبار ووسائل إعلام مقربة من تيار الحرس الثوري.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني الأسبق، محسن رضائي، الذي اعتبر حادثة منشأة نطنز دليلا على ما وصفه بـ “التلوث الأمني”.

 

بينما رأى النائب البرلماني الإيراني المنتمي للتيار المتشدد، مالك شريعتي أن حادثة نطنز ناجمة عن الاختراق الأمني والتخريب، مشددا على ضرورة تغيير واستبدال المسؤولين عن تأمين المنشآت النووية.

 

وفي تفاصيل المعركة المحتدمة اتهم موقع “مشرق نيوز”، المقرب من الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي الإيراني، وزارة الاستخبارات بالتقصير في هجوم نطنز.

 

كما تساءل في تقرير إخباري :” لماذا يتم التعامل مع تأمين المنشأة النووية بهذا الإهمال”؟

 

وبحسب تقريرات إخبارية تداولتها وسائل الإعلام الإيرانية فإن الحرس الثوري يعمل على انتزاع مسؤولية تأمين البرنامج النووي الإيراني من وزارة الاستخبارات ليتفرد بهذه المهمة.

 

وكانت تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة قد تحدثت في وقت سابق عن أن الخلاف بين وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري يعود إلى سنوات في ملفات عدة، ومنها: ملابسات أحداث الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عام 2009، وملف التهريب في المناطق الحدودية.

إقراء أيضاً
تركيا تعلن موقفها من جماعة الإخوان المسلمين بعد تقارب إسطنبول مع القاهرة
الحكومة السعودية وبرئاسة الملك سلمان توجه دعوة هامة لإيران تفاديا للتصعيد والت
وفاة ثانية في الصفوف الأولى لفيلق القدس للحرس الثوري الإيراني في غضون 3أيام
في تطورات غير مسبوقة...مقتل رئيس البلاد والجيش يعلن حالة الطوارئ وغلق الحدود حتى
السجن 10 سنوات لقيادي في أول حكم ضد رموز نظام البشير في السودان
تطورات خطيرة بين مصر والسودان وحشد أفريقياً وأممياً بشأن سد النهضة ودعوة إلى مجلس
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس