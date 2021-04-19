توجيه عاجل من «الملك سلمان» بشأن التوأم السيامي اليمني

الإثنين 19 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 3546

وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاحد بنقل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» أبناء محمد عبدالرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية عن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قوله بأن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

وأشار إلى أن الملك سلمان وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما، مبيناً أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة مملكة العطاء والإنسانية في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

ومن المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة.