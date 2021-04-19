مصر... كشف حقيقة انفجار خط غاز في الإسكندرية

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كشف مصدر أمني مصري حقيقة وقوع انفجار في خط غاز بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية نفي مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي الموالية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بشأن حدوث انفجار فى ماسورة غاز بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية.
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، وقال إنه "يأتي ضمن محاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأي العام".
في سياق آخر، شهد مركز طوخ في محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية، القاهرة، ظهر اليوم الأحد، انقلاب عدد من عربات قطار، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، لموقع "مصراوي" إن القطار رقم 949 "القاهرة - المنصورة"، خرج عن القضبان قرب محطة طوخ.
وتوجه وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، إلى "موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه"، مؤكدا محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن الحادث، قائلا إنه "لن يهرب من تحمل المسئولية".