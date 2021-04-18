الشياطين الحمر" يتجاوزون عقبة بيرنلي بفوز مستحق

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تجاوز فريق مانشستر يونايتد عقبة بيرنلي، وحقق فوزا مستحقا 3-1 اليوم الأحد في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح غرينوود التسجيل في الدقيقة 48 من الشوط الثاني على ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عبر جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 50.
وأضاف غرينوود الثاني في الدقيقة 84، متساوياً كأفضل هداف شاب في سن الـ 19 عاماً في الـ"بريميرليغ" مع أسطورة النادي واين روني مع 15 هدفاً لكل منهما.
. واختتم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهرجان التهديف بتسجيله الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني من الترتيب العام للدوري، بينما تجمد رصيد بيرنلي في 33 نقطة بالمركز الـ17 .