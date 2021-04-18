قال أن رحيل الأبطال لن يثني رفاقهم.. المقدشي يتقدم مراسيم تشييع جثمان الفقيد سيف الشدادي شاهد بالفيديو اللحظات الأولى لحادث القطار في مصر شرطة تعز تشتبك مع عصابة نهب وتلقي القبض على 8 منهم وتتوعد: لن نتهاون التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية الحوثيون يعترفون بمصرع عدد من مليشياتهم بينهم قيادات ويفشلون مجددا مع قبائل خولان سلطان العرادة: الحوثي ليس سوى وكيل وعليه ان يفهم ان المسألة أكبر وأعمق من جبل أو تبة ومصيرنا واحد مع التحالف الخطوط السعودية الجوية تعلن موعد الاستئناف الكامل لرحلاتها الدولية الحوثي يتكبد خسائر كبيرة في جبهات ”المشجح“ خلال الساعات الماضية المليشيات الحوثية تخنق المنظمات الإغاثية وتفرض قيوداً جديدة بريطانيا تدخل على خط الأزمة وترسل سفن حربية ضخمة إلى البحر الأسود مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
جرت اليوم الاحد بمدينة مأرب مراسيم تشييع جثمان العميد سيف الدين عبدالرب الشدادي، قائد اللواء 159 مشاة، الذي توفي بعد حياة زاهرة بالعطاء والتضحية في سبيل الوطن.
وتقدم مراسيم التشييع الرسمية والشعبية وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وعدد من أقارب الفقيد.
وأشاد الفريق المقدشي بتضحيات الفقيد الشدادي وأسرة الشدادي وقبيلة بني عبد وكل قبائل مأرب وقبائل اليمن، في مواجهة المشروع الحوثي الايراني الدخيل على اليمن.
وقال "نعزي شعبنا وقيادتنا وقواتنا المسلحة ونعزي أنفسنا في رحيل هذا البطل الذي عاش وفيا مخلصا للوطن والجمهورية وعرفناه وعرفه كل رفاقه شجاعا مقداما كما كان والده الشهيد البطل الفريق الركن عبدالرب الشدادي رحمهم الله".
واضاف الفريق المقدشي "نحن وكل الشعب اليمني عقدنا العزم على استكمال معركة تحرير واستعادة اليمن والتصدي للمشروع الايراني وميليشياته الحوثية التي لا يمكن أن تستقيم حياة اليمنيين في ظل هذه الجرثومة العنصرية".
وأكد وزير الدفاع، أن رحيل الأبطال لن يُثني رفاقه وكل قادة وأبطال القوات المسلحة وكل أبناء الشعب اليمني عن المضي على درب الشهداء الأبرار حتى تحقيق كامل الأهداف التي ناضلوا من أجلها.