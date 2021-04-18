شاهد بالفيديو اللحظات الأولى لحادث القطار في مصر

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تداولت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث القطار ببلدة طوخ في محافظة القليوبية. ويظهر الفيديو الذي نشره موقع "الوطن" لحظة خروج القطار عن قضبانه وانقلاب عرباته، قبل أن يهرع سكان قرية سندنهور نحوه. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار الذي يصل بين القاهرة والمنصورة. إلى ذلك، أفادت وسائل أعلام محلية بأن أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل كامل الوزير، وذلك خلال زيارته لموقع حادث القطار في طوخ.