قال أن رحيل الأبطال لن يثني رفاقهم.. المقدشي يتقدم مراسيم تشييع جثمان الفقيد سيف الشدادي شاهد بالفيديو اللحظات الأولى لحادث القطار في مصر شرطة تعز تشتبك مع عصابة نهب وتلقي القبض على 8 منهم وتتوعد: لن نتهاون التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية الحوثيون يعترفون بمصرع عدد من مليشياتهم بينهم قيادات ويفشلون مجددا مع قبائل خولان سلطان العرادة: الحوثي ليس سوى وكيل وعليه ان يفهم ان المسألة أكبر وأعمق من جبل أو تبة ومصيرنا واحد مع التحالف الخطوط السعودية الجوية تعلن موعد الاستئناف الكامل لرحلاتها الدولية الحوثي يتكبد خسائر كبيرة في جبهات ”المشجح“ خلال الساعات الماضية المليشيات الحوثية تخنق المنظمات الإغاثية وتفرض قيوداً جديدة بريطانيا تدخل على خط الأزمة وترسل سفن حربية ضخمة إلى البحر الأسود مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
تمكنت الحملة الأمنية التابعة لشرطة تعز من ضبط عصابة مسلحة تمارس السطو والنهب وتقوم بأعمال التقطع في منطقة بير باشا والحصب.
وأوضح المقدم وليد العسالي ضابط الأمن والنظام بشرطة محافظة تعز ان الحملة الأمنية تمكنت من ضبط 8 عناصر ينتمون للعصابة المسلحة أحدهم أُصيب أثناء الاشتباكات بعد محاولتهم مقاومة الاجهزة الأمنية في حي الشماسي بالقرب من مستشفى الثورة العام.
وذكر العسالي ان الأجهزة الأمنية ضبطت 6 قطع سلاح وسيارتين ومجموعة من الشرائح تستخدمها العصابة.
وأكد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي أن الاجهزة الامنية بحسب توجيهات مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي تواصل ملاحقة بقية أفراد العصابة المسلحة والتي يتزعمها المدعو أنس المغربي الملقب بالعسي.
ووجه مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي رسالة شكر للحملة الأمنية وقائدها بعد نجاح مهمتهم في القبض على العصابة المسلحة وإعادة بسط السيطرة الأمنية على مستشفى الثورة ومحيطه وفرض الأمن في عدد من شوارع المدينة.
واشار الى ان الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة كافة المطلوبين وضبطهم.