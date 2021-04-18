شرطة تعز تشتبك مع عصابة نهب وتلقي القبض على 8 منهم وتتوعد: لن نتهاون

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تعز

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تمكنت الحملة الأمنية التابعة لشرطة تعز من ضبط عصابة مسلحة تمارس السطو والنهب وتقوم بأعمال التقطع في منطقة بير باشا والحصب.

وأوضح المقدم وليد العسالي ضابط الأمن والنظام بشرطة محافظة تعز ان الحملة الأمنية تمكنت من ضبط 8 عناصر ينتمون للعصابة المسلحة أحدهم أُصيب أثناء الاشتباكات بعد محاولتهم مقاومة الاجهزة الأمنية في حي الشماسي بالقرب من مستشفى الثورة العام.

وذكر العسالي ان الأجهزة الأمنية ضبطت 6 قطع سلاح وسيارتين ومجموعة من الشرائح تستخدمها العصابة.

وأكد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي أن الاجهزة الامنية بحسب توجيهات مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي تواصل ملاحقة بقية أفراد العصابة المسلحة والتي يتزعمها المدعو أنس المغربي الملقب بالعسي.

ووجه مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي رسالة شكر للحملة الأمنية وقائدها بعد نجاح مهمتهم في القبض على العصابة المسلحة وإعادة بسط السيطرة الأمنية على مستشفى الثورة ومحيطه وفرض الأمن في عدد من شوارع المدينة.

واشار الى ان الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة كافة المطلوبين وضبطهم.