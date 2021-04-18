التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها قوات الحوثي باتجاه المملكة.

وقال التحالف، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.