الحوثيون يعترفون بمصرع عدد من مليشياتهم بينهم قيادات ويفشلون مجددا مع قبائل خولان

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت ميليشيا الحوثي تشييع 26 من عناصرها بينهم قيادات ميدانية من صنعاء وتعز ممن لقوا مصرعهم في جبهات القتال.

ونشرت وسائل إعلام الميليشيات أسماء قتلاها الذين شيعتهم السبت، والذين يحملون رتباً عسكرية مختلفة، كما شيعت الجمعة، عددا آخر من قتلاها بينهم رتب عسكرية عليا.

وجرى تشييع القتلى في صنعاء بحضور قيادات حوثية.

يذكر أن جبهات مأرب شهدت مقتل المئات من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم عشرات القيادات الميدانية.

وبالتزامن مع خسائرها البشرية الكبيرة، وللمرة الثانية منذ بدء هجومها على مأرب تفشل ميليشيا الحوثي بإقناع قبال خَوْلان إحدى قبائل طوق صنعاء بإرسال أبنائها للقتال في مأرب حيث اعتذرت القبائلُ عن تلبية طلب الميليشيات برفدها بالمقاتلين.

وجابت وفودُ الحوثي بين قبائل خولان لطلب الدعم البشري مقدمين لهم الوعود بتحسين أوضاعهم لكن رجال القبائل رفضوا الاستجابة لمطالب الميليشيا.

ويواجه الحوثيون صعوبة بحشد مقاتلين من قبائل أخرى في طوق صنعاء بعد أن خسرت المئات من أبنائها في جبهات القتال مع الحوثيين.