الخطوط السعودية الجوية تعلن موعد الاستئناف الكامل لرحلاتها الدولية

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حددت الخطوط الجوية السعودية موعدا لاستئناف التشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.

وأكد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال خالد بن عبد القادر طاش لصحيفة "عكاظ" المحلية، اليوم الأحد، جاهزية الخطوط السعودية للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، ابتداء من الـ 17 من شهر مايو/أيار المقبل.

وأوضح المسؤول في الخطوط السعودية، رداً على استفسار الصحيفة حول تغريدة نشرتها الخطوط السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أنها تشير إلى موعد رفع القيود الكاملة عن السفر الدولي.

قالت الخطوط السعودية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "جهزتوا الشنط؟"، في إشارة مباشرة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجيا بلا قيود، بعد تعليق دام أكثر من سنة.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية أنه سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، اعتبارا من نهاية شهر مارس/ آذار 2021.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن القرار اتخذ على خلفية الإجراءات والاحترازات، التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.