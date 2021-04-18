إسرائيل تعلن عن توقيع أكبر صفقة عسكرية مع هذه الدولة قد تثير الغضب في تركيا

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها وقّعت أكبر صفقة عسكرية مع اليونان.
وأوضحت الوزارة أن الصفقة تتضمن قيام شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية بموجب عقد قيمته نحو 1.65 مليار دولار، بحسب "رويترز".
وذكرت الشركة أنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز إم-346، بالإضافة إلى أنها ستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية والذي يضم عشرات الطائرات من طراز إم-346 وتي-6، لمدة 20 عاما تقريبا.
ويأتي الإعلان عن الصفقة، بعد أيام من الكشف عن مشاركة البلدين في تأسيس منتدى لتعزيز العلاقات.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" ذكرت أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي توجه، يوم الخميس الماضي، لعقد اجتماع مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.
وكان الاجتماع يهدف لبحث إقامة منتدى لعقد اجتماعات دورية بين الوزراء والدبلوماسيين لتعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة بين دولهم.