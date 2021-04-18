تدشين العمل في مشروع دوار الشهيد القائد عبدالرب الشدادي في مأرب

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 281

قالت مصادر محلية ل مأرب برس أن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب اليوم، دشن العمل في مشروع دوار الشهيد القائد عبدالرب الشدادي الرابط بين شارعي الستين والأربعين بمدينة مأرب.

واستمع مدير الصندوق محمد عطية، ونائبه محمد السعيدي، من المدير الفني في الصندوق المهندس سالم الكثيري، إلى شرح موجز عن المشروع ومكوناته وأطلعهما على المخطط الهندسي للمشروع مواصفاته الفنية وخطة العمل لإنجازه.. مبينا أن المشروع يتضمن تشييد سارية العلم الوطني وسط الدوار بطول 50 متراً، بالإضافة إلى أعمال الرصف الجانبية حول الدوار والمسطحات الخضراء المحيطة به.

وأوضح عطية أن صندوق النظافة والتحسين ينفذ حاليا عددا من المشاريع الإنشائية التي تبرز دور الأبطال والمناضلين وتخلد تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية في ذاكرة الأجيال.

وأكد أن الصندوق دشن اليوم، العمل في مشروع دوار الشهيد القائد عبدالرب الشدادي وبصدد الانتهاء من مشروع دوار الثائر الشيخ علي ناصر القردعي وسط مدينة مأرب.

مشيرا إلى أن أعمال التحسين والتشجير تسير بوتيرة عالية في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجولات في مدينة مأرب بهدف إظهار المدينة بمظهرها الحضاري والجمالي المناسب.