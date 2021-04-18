داعية سعودي يثير الجدل في المملكة بعد تغريدة مفاجئة عن زوجته

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أثار الداعية السعودي عبدالعزيز الموسى، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تغريدة مفاجئة عن زوجته وما تفعله معه في رمضان من تلبية متطلبات المنزل والعمل.

وتصدر الداعية الترند، بعد تغريدته التي نشرها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، والتي قال فيها :" زوجتي حفظها الله، تقوم كل يوم بتجهيز إفطار رمضان، ثم تقوم بتنظيف البيت وغسل الصحون، ثم تذهب للدوام ٨ ساعات، ثم تعود للبيت قبل الفجر لتجهز السحور".

وأضاف “الموسى” مكملًا حديثه عن زوجته: “ثم تنام بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ثم يبدأ البرنامج اليومي. من أين جاءوا بأن الرجال أقوى من النساء؟ أنا شخصيًا لا أستطيع فعل هذا”.

وحازت التغريدة على آلاف المعجبين، ومئات التعليقات والاقتباس بين متابعيه، فيما طالبه البعض بضرورة مساعدتها أو جلب عاملة لها.

زوجتي حفظها الله، تقوم كل يوم بتجهيز إفطار رمضان، ثم تقوم بتنظيف البيت وغسل الصحون، ثم تذهب للدوام ٨ ساعات، ثم تعود للبيت قبل الفجر لتجهز السحور، ثم تنام بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ثم يبدأ البرنامج اليومي. من أين جاءوا بأن الرجال أقوى من النساء؟ أنا شخصيًا لا أستطيع فعل هذا.