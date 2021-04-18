الحكومة ترد على دعوة مجلس الأمن الدولي لوقف التصعيد العسكري

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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رحبت الحكومة اليمنية، السبت 17 أبريل/نيسان، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف التصعيد العسكري في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، في تغريدة، إنها "ترحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين التصعيد (العسكري)".

وأضافت أن "الحوثيين لا يهتمون بالبيانات ولا بالاتفاقيات الدولية، وسيظلون يشكلون تهديدًا للاستقرار في اليمن والمنطقة، ما لم يكن هناك موقف حازم لردعهم وكبح جماح مؤيديهم، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة الاستقرار"، دون تفاصيل أخرى.

والجمعة، ندد مجلس الأمن الدولي بـ"التصعيد المستمر في مأرب (وسط اليمن) والذي يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد".

ودعا المجلس، في بيان أصدره بالإجماع (15 دولة)، "جميع الأطراف (المعنية بالأزمة اليمنية) للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (مارتن غريفيث)، والتفاوض دون شروط مسبقة، لوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة وشاملة".