أمير سعودي : ولي العهد يرزق بمولود جديد ويكشف عن الاسم الذي اختاره له

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أعلن الأمير محمد بن سلطان آل سعود، اليوم السبت، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد رزق بمولود جديد أسماه على اسم جده "عبدالعزيز".
وجاء في تغريدة نشرها الأمير محمد بن سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه "عبدالعزيز" جعله الله من مواليد السعادة" تيمنا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبدالعزيز آل سعود.