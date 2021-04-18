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حدث جديدة في ريال مدريد يؤرق زين الدين زيدان

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أعلن نادي ريال مدريد، تعرض مدافعه الفرنسي فيرلاند ميندي لإصابة عضلية، ما يشكل صداعا جديدا في رأس الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي الذي يعاني من إصابة العديد من نجومه.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، اليوم السبت: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا فيرلاند ميندي اليوم من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته بحمل زائد في ربلة الساق اليسرى".

وأضاف النادي الملكي: "مدة غياب ميندي تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وذكرت تقارير صحفية أن مدة غياب المدافع الفرنسي عن المباريات قد تصل إلى أسبوعين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه خيتافي، غدا الأحد، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب عن ريال مدريد خلال المباريات الأخيرة، العديد من اللاعبين بسبب إصابات مختلفة، على رأسهم قائد الفريق وقلب دفاعه سيرخيو راموس، وثنائي خط الدفاع داني كارفاخال والفرنسي رافائيل فاران ولاعب خط الوسط البلجيكي إيدين هازارد، لإضافة إلى لوكاس فاسكيز.

 
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