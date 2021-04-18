مليشيا الحوثي تنقل ثقلها العسكري الى ”المشجح“ بعد انكسارها وفشلها في ”الكسارة“.. تفاصيل 12 ساعة حرب ضروس شهدتها الجبهة دفعت فيها المليشيا 19 نسقاً هجومياً

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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شهدت جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، خلال الساعات الماضية، معارك هي الأعنف منذ عدة أسابيع، تكبدت المليشيات الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة.

مصادر عسكرية ميدانية قالت لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي وبعد خسائرها الفادحة في جبهة ”الكسارة“ وتكبدها آلاف القتلى والجرحى خلال الأشهر الماضية، وفشلها في إحراز أي اختراق فيها، نقلت ثقلها العسكري وهجماتها إلى جبهة ”المشجح“ بمديرية صرواح.

وأكدت المصادر ان المليشيات الحوثية شنت بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، هجوما وصف بأنه الأعنف منذ أسابيع في "المشجح"، حيث دفعت بـ 19نسقاً هجومياً للهجوم على مواقع الجيش الوطني.

وبينت ان معارك عنيفة، استخدم فيها مختلف الأسلحة النارية الثقيلة والمتوسطة، تكبدت خلالها المليشيا عشرات القتلى والجرحى، وعدد من الاسرى، كما اغتنم الجيش العديد من الآليات والمعدات العسكرية.



وأعقب ذلك هجوم معاكس لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تمكنت فيه من استعادة عدة مواقع كانت بيد المليشيا، بحسب ذات المصادر التي قالت ان المعارك استمرت لأكثر من 12 عشر ساعة وانتهت ظهر اليوم، لكنها تجددت مساء.