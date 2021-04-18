استكمال التحضيرات لإقامة مؤتمر مأرب الأول لحقوق الإنسان

الأحد 18 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أكد عبدالحكيم القيسي مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة مأرب استكمال الاستعدادات النهائية لإقامة مؤتمر مأرب الأول لحقوق الإنسان.

وسيقام المؤتمر يوم الاثنين المقبل بمشاركة واسعة من نشطاء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات المحلية والدولية .

وقال القيسي إن المؤتمر سترأسه الأستاذة حورية مشهور بتنظيم من منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع مكتب حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الاجتماعية، وسيشارك فيه مجموعة من أبرز المعنيين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الداخل والخارج.

وأكد في تصريح صحفي أن المؤتمر يسعى إلى بناء تضامن محلي ودولي لتعزيز العدالة والحد من انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل التصعيد الخطير لمليشيا الحوثي ضد محافظة مارب، واستهدافها المستمر للمدنيين ومئات الآلاف من النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا وغيرها.

وقال إن المؤتمر سيناقش جملة من أوراق العمل التي ستقف على دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان في التخفيف من الانتهاكات، والتزامات المجتمع الدولي لحماية حقوق الانسان في مارب، وواقع المرأة والطفل في مارب، والمسؤولية الجنائية وفق الدستور والقانون اليمني، ودور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وعدد من القضايا ذات الصلة بالوضع الحقوقي والإنساني.

وثمن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، جهود كل الهيئات والمنظمات التي ساهمت في الإعداد والتحضير للمؤتمر.. داعيا وسائل الإعلام والصحافيين والمهتمين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والناشطين للمشاركة وحضور تدشين المؤتمر الذي سينطلق عند الساعة التاسعة والنصف مساء الإثنين الموافق 19 إبريل 2021،عبر الاتصال المرئي.

رابط الدخول إلى فعالية المؤتمر:

https://zoom.us/j/5934147725?pwd=NDE4OGhINDA0TVhkRG9LNzdTdFVOZz09