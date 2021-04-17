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صقر تعز ينعي مدربه المصري ويعتبر رحيله فاجعة كبيرة

السبت 17 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلن نادي صقر تعز، وفاة مدربه المصري إبراهيم يوسف، يوم الجمعة، في إحدى مستشفيات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

واعتبر نادي الصقر في بيان رسمي رحيل مدربه بالفاجعة الكبيرة وخسارة فادحة للنادي على وجه الخصوص والوسط الرياضي اليمني والمصري والعربي عموما.

وعدد نادي الصقر اليمني مناقب الفقيد والمميزات التي تميز بها.

والكابتن ابراهيم يوسف، هو نجم سابق لعب لمنتخب مصر ونادي غزل المحلة.

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