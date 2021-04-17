صقر تعز ينعي مدربه المصري ويعتبر رحيله فاجعة كبيرة بيان يكشف حقيقة إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا وكيف هي حالته الصحية الدفاع اليمنية ورئاسة الأركان تصدران بيان نعي الفريق علي محسن يبشر بالنصر وطي صفحة الدجل الحوثي ويتفقد أوضاع النازحين بمأرب الجيش الوطني يخسر العميد سيف الشدادي نجل القائد الراحل عبدالرب الشدادي.. والمقدشي يعزي إيران تعلن الكشف عن هوية منفذ الهجوم على منشأة نطنز صحيفة أمريكية تكشف عن معجزة اقتصادية للصين ابتكار علاج جديد وفعال له القدرة في القضاء فيروس كورونا خلال 48 ساعة تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة مع أصالة والهضبة وعمرو يوسف الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة بمكن أن تسبب العمى
أعلن نادي صقر تعز، وفاة مدربه المصري إبراهيم يوسف، يوم الجمعة، في إحدى مستشفيات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
واعتبر نادي الصقر في بيان رسمي رحيل مدربه بالفاجعة الكبيرة وخسارة فادحة للنادي على وجه الخصوص والوسط الرياضي اليمني والمصري والعربي عموما.
وعدد نادي الصقر اليمني مناقب الفقيد والمميزات التي تميز بها.
والكابتن ابراهيم يوسف، هو نجم سابق لعب لمنتخب مصر ونادي غزل المحلة.