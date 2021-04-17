بيان يكشف حقيقة إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا وكيف هي حالته الصحية

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أعلن الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، اليوم السبت، إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، في بيان على صفحته الرسمية، إن الشيخ القرضاوي بصحة جيدة وهو يتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية.
ونشرت الصفحة الرسمية للشيخ القرضاوي على تويتر تغريدة ظهر اليوم جاء فيها: تبين إصابة الشيخ القرضاوي بفيروس كورونا، وهو بحالة جيدة.
والشيخ القرضاوي ،رجل دين مصري مقيم في قطر، وهو الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.