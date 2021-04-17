الدفاع اليمنية ورئاسة الأركان تصدران بيان نعي

السبت 17 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مأرب

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نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية،اليوم السبت، العميد سيف عبدالرب الشدادي، قائد اللواء 159 مشاة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالتضحية والنضال في خدمة الوطن.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها إلى أن الفقيد الشدادي كان أحد القادة المخلصين الذين خلّدوا مواقف شجاعة وتاريخا عريضا من البذل والفداء ووقفوا ببسالة وإباء في وجه المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وقدموا تضحيات عظيمة دفاعا عن الثورة والجمهورية.

واضاف البيان:كان الفقيد أحد القادة الأوفياء الذين نذروا حياتهم في سبيل الوطن والذود عن المكتسبات والثوابت الوطنية، وقد وقف بشجاعة نادرة في مقدمة الصفوف وقاتل بإقدام وثبات إلى جانب أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وشارك في قيادة العمليات القتالية لتحرير عدد من المواقع والمناطق وكانت له صولات وجولات في منازلة المليشيا الحوثية مرابطا ومقاتلا في ميادين الفداء ولم يتوانى للحظة عن تلبية الواجب الوطني والقتالي وظل شامخا بأفعاله وأخلاقه حتى توفاه الأجل.

وتابع: كان البطل الشدادي مثالاً نادراً للقيادة والجندية والاحترافية والإخلاص في كل المناصب التي شغلها والمهام التي تولاها في حياته النضالية وقد خسرت القوات المسلحة وخسر الوطن برحيله واحدا من الضباط البواسل، الذين أوفوا بالعهد والقسم، وكانت له بصمات متميزة في بناء وتطوير القوات المسلحة وستبقى مواقفه وبطولاته مدرسة إلهام للأحرار ووسام شرف على جبين الشرفاء ومحل فخر لكل الأجيال المتعاقبة.

كما كانت له أدوارا كبيرة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين وسطّر إلى جانب أبناء أسرته وقبيلته مواقف مشرفة لمواجهة الإمامة ومخلفاتها والتصدي لمليشيا الخراب والإرهاب والانحياز للمشروع الوطني الجمهوري والخيارات الشعبية وفداء الوطن بخيرة الرجال وأزكى الدماء، وفق البيان.

وعبّرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الاركان عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد وأقاربه ولجميع أبطال القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.