الجيش الوطني يخسر العميد سيف الشدادي نجل القائد الراحل عبدالرب الشدادي.. والمقدشي يعزي

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توفي العميد سيف الشدادي، وهو نجل القائد البارز عبدالرب الشدادي، الذي كان قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، قبل استشهاده.
وقالت مصادر مأرب برس ان العميد سيف الشدادي،قائد اللواء 159 مشاة، توفي في ساعة مبكرة يوم السبت، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.
في سياق متصل بعث وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد سيف عبدالرب الشدادي، قائد اللواء 159 مشاة، بعد حياة زاخرة بالعطاء والتضحية وخدمة الوطن.
وأشاد وزير الدفاع في برقيته إلى مناقب الفقيد الشدادي ومواقفه الوطنية وتاريخه الحافل بالفداء والشجاعة والادوار الرائدة في الذود عن حياض الثورة والجمهورية والخيارات الشعبية والثوابت الوطنية.
واشار الى البطولات والتضحيات العظيمة التي سطرها الفقيد في مواجهة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران، وانه كان واحدا من رجالات الوطن وقادة الجيش الذين هبوا مبكرا لمواجهة التمرد ورابطوا في مقدمة الصفوف وشاركوا بأنفسهم وسلاحهم في معارك تحرير واستعادة البلاد.
ونوّه الفريق المقدشي إلى مواقف وتضحيات أسرة وقبيلة الشدادي وكل أبناء العبدية وقبائل مأرب والقبائل اليمنية في الدفاع عن محافظة مأرب ومشاركتهم في المعركة الوطنية المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة امنه واستقراره وكرامته.
وعبّر وزير الدفاع عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد وأقاربه ولجميع أبطال القوات المسلحة.. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.