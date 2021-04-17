تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة مع أصالة والهضبة وعمرو يوسف

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نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ على حسابه في "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنانة أصالة والهضبة عمرو دياب، والممثل المصري عمرو يوسف.
وقال: "مع الفنانة الكبيرة أصالة ومع أخي الفنان الكبير عمرو دياب (الهضبة) ومع الفنان الجميل الذي تشرفت بمعرفته عمرو يوسف ومع المنتج محمد مشيش ... لقاء ممتع استمتعت فيه ... سينتج عنه الكثير من المشاريع الفنية ومنها أخذ مني أخي الهضبة آخر نص كتبته قبل الاعتزال".
وانهالت التعليقات من المتابعين، الذين عبروا عن حماستهم لمعرفة تفاصيل الأعمال الجديدة.
كما ذكر موقع مجلة "سيدتي" أن المستشار تركي آل الشيخ عقد عدة لقاءات مع العديد من نجوم الفن وصناعه في مصر ومن بينهم يسرا وكريم والمخرج مروان حامد والشاعر مدحت العدل.
و قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن هيئة الترفيه ستعمل بالتعاون مع وزارتي الإعلام والثقافة، على طرح محتوى أفلام ومسرحيات وعروض حية وتقديم تسهيلات للمنتجين